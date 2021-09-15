Лига Европы

Завершился матч Лиги Европы.

В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы польская Легия на выезде одолела Спартак со счетом 0:1.

Несмотря на то, что преимущество на протяжении всего матча было у хозяев, гости, создавшие всего несколько моментов, забили. Кастрати на 90+1 минуте воспользовался пасом от Мучи и решил исход поединка.

Отметим, что украинский Хавбек Игорь Харатин провел на поле 59 минут и был заменен на втора забитого мяча.

Спартак — Легия 0:1

Гол: Кастрати, 90+1

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон (Ломовицкий, 69), Мозес (Бакаев, 82), Зобнин (Хендрикс, 24), Умяров, Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).

Легия: Боруц, Йоханссон, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 90), Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Слиш, Эмрели (Пекхарт, 83).

Предупреждения: Жиго, Ветеска, Умяров, Йоханссон, Енджейчик, Жозуэ, Ломовицкий, Бакаев.