Лига Европы

Состоялись матчи первого тура Лиги Европы.

В группе G Бетис, проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, смог взять полноценные три балла, а Ференцварош с украинцем Александром Зубковым в составе вел в счете в гостях у Байера, но все-таки минимально уступил.

Байер - Ференцварош 2:1

Голы: Паласиос, 37, Вирц, 69 — Ммаэ, 8

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Коссуну, Синкгравен (Хинкапи, 66) — Демирбай, Паласиос (Арангис, 50) — Адли (Беллараби, 67), Вирц (Амири, 81), Диаби — Аларио (Шик, 66)

Ференцварош: Дибус — Уинго, Ммаэ, Блажич, Чивич — Лончар (Гаврич, 76), Вечеи (Узуни, 66) — Нген, Сакариассен, Зубков (Чабря, 86) — Ммаэ

Предупреждения: Демирбай

Бетис — Селтик 4:3

Бетис: Миранда, 32, Хуанми, 35, Иглесиас, 51, Хуанми, 53 — Айети, 15, Юранович, 27 (с пенальти), Ралстон, 87

Бетис: Браво — Монтойя, Руис, Гонсалес, Миранда (Морено, 70) — Гуардадо (Карвалью, 69), Каналес (Гонсалес, 81)- Хоакин (Р. Гарсия, 54), Фекир (Гвид Родригес, 70), Хуанми — Иглесиас

Селтик: Харт — Старфельт, Картер-Викерс, Юранович, Ралстон — Соро (Маккарти, 56), Рогич, Тернбулл — Монтгомери, Жота, Айети

Предупреждения: Гуардадо, Фекир, Морено — Соро, Картер-Викерс