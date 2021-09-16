Лига Европы

Состоялись матчи первого тура Лиги Европы.

Генк благодаря голу на 92-й минуте взял три очка в матче с Рапидом, а Вест Хэм в параллельном матче уверенно одолел Динамо Загреб. Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену на 83-й минуте встречи.

Динамо Загреб — Вест Хэм 0:2

Голы: Антонио, 22, Райс, 50

Динамо Загреб: Ливакович — Шутало, Лауритсен, Теофиль-Катрин (Джурич, 46) — Ристовски (Мохаррами, 63), Адеми, Мишич, (Толич, 75), Франьич — Оршич (Менало, 84), Иванушец (Гояк, 84), Петкович

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Зума, Диоп, Крессуэлл — Соучек, Райс (Нобл, 82) — Влашич (Боуэн, 69), Лансини (Бенрахма, 51), Форнальс (Масуаку, 83) — Антонио (Ярмоленко, 83)

Предупреждения: Мишич — Лансини

Рапид Вена - Генк 0:1

Гол: Онуачу, 90+2

Рапид Вена: Гартлер — Улльманн, Хофманн, Граймль (Виммер, 83), Стойкович — Грюлль, Айву, Граховац, Аразе (Шик, 68) — Кара, Фунтас (Кнасмюлльнер, 86)

Генк: Вандевордт — Артеага, Лукуми, Куэста, Муньос — Хейнен, Эйтинг, Торстведт — Бонгонда (Ндайишимийе, 46), Онуачу, Ито

Предупреждения: Айву, Улльманн, Граймль, Кнасмюлльнер, Шик — Муньос, Онуачу