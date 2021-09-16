Состоялись матчи первого тура Лиги Европы.
Галатасарай благодаря помощи голкипера Лацио победил с минимальным преимуществом, а Локомотив в меньшинстве смог вырвать ничью у Марселя.
Галатасарай — Лацио 1:0
Гол: Стракоша, 67 (в свои ворота)
Галатасарай: Муслера — Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт — Антальялы (Кылынч, 78), Кутлу — Моруцан (Фегули, 86), Чикылдэу (Мохамед, 90), Актюркоглу (Бабел, 79) — Дервишоглу (Луйиндама, 90+1)
Лацио: Стракоша — Лаццари, Ачерби, Луис Фелипе, Хисай — Акпа-Акпро (Милинкович-Савич, 56), Лейва (Катальди, 83), Луис Альберто (Башич, 66) — Фелипе Андерсон (Педро, 66), Иммобиле (Мурики, 56), Дзакканьи
Предупреждения: Муслера — Акпа-Акпро, Мурики, Дзакканьи
Локомотив — Марсель 1:1
Голы: Анджорин, 89 — Ундер, 59 (с пенальти)
Локомотив: Гильерме — Серкейра, Едвай, Магкеев, Тикнизян — Жемалетдинов (Анджорин, 63), Баринов, Куликов, Бека-Бека (Сильянов, 63) — Камано (Керк, 75), Смолов (Лисакович, 75)
Марсель: Лопес — Ронжье, Гонсалес, Салиба, Перес — Камара, Гендузи (Лирола, 83)- Ундер, Жерсон (Гуйе, 83), Дьенг (Энрике, 83) — Харит (Де Ла Фуэнте, 56)
Предупреждения: Бека-Бека, Тикнизян — Камара, Ронжье