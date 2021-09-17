Лига Европы

В Лиге Европы завершился первый тур.

Прогнозы на группу В в Лиге Европы первый тур полностью оправдал: ПСВ и Реал Сосьедад оказались достойны друг друга, а вот Штурм уступает остальным командам квартета, что и доказал Монако.

Противостояние голландского и испанского клубов вышло результативным и за[ватывающим. Гетце вывел ПСВ вперед, Но в итоге Гакпо пришлось спасать его же от поражения.

Во втором матче квартета Штурм оказал упорное сопротивление, но в итоге не добыл ни одного очка.

ПСВ — Реал Сосьедад 2:2

Голы: Гетце, 31, Гакпо, 54 — Янузай, 33, Исаак, 39.

ПСВ: Дроммель — Мвене (Тезе, 68), Рамальо, Обиспо, Макс — Бискальи, ван Гинкель (Томас, 63) — Мадуэке (Вертессен, 63), Гетце, Гакпо (Брума, 89) — Захави (Винисиус, 63).

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа (Кристо, 79), Элустондо, Ле Норман (Субелдиа, 61), Муньос (Пачеко, 61) — Гевара, Зубименди, Мерино — Янузай (Горосабель, 79), Исаак (Серлот, 83), Оярсабаль.

Предупреждения: ван Гинкель, Винисиус — Элустондо, Муньос, Гевара, Оярсабаль, Субельдия.

Монако — Штурм 1:0

Гол: Диатта, 66.

Монако: Нюбель — Агилар, Марипан, Павлович, Якобс (Кайо Энрике, 46) — Матасо (Фофана, 73), Чоуамени — Диатта, Мартинш (Головин, 46) — Фолланд (Бен Йеддер, 61), Исидор (Фабрегас, 46).

Предупреждения: Якобс — Вютрих, Прасс.