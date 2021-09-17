Лига Европы

Ранний гол Озила не позволил гостям удержать победу над фаворитами.

Мезут Озиль давненько не забивал в еврокубках, но его голу победным для Фенербахче стать не судилось — Ламмерс сравнял счет. Уже в компенсированное время Фенер имел шикарную возможность вырвать победу, но Пелкас не реализовал пенальти.

А вот Олимпиакос как открыл счет в поединке против Антверпена, так и довел его, хоть и не без проблем, до победы.

Айнтрахт Ф — Фенербахче 1:1

Голы: Ламмерс, 41 — Озил, 10.

Айнтрахт Ф: Трапп — Да Коста, Ндика, Хинтерреггер, Дурм — Камада, Сов, Якич, Костич — Борре (Хауге, 72), Ламмерс.

Фенербахче: Байиндир — Азиз, Ким, Саллаи — Самуэль, Йандаш (Мейер, 77), Луис Густаво, Кадиоглу (Гюмюшкайя, 77 — Озил (Пелкас, 76), Росси, Валенсия (Бериша, 76).

Предупреждения: Якич — Луис Густаво, Самуэль, Мейер, Озер.

На 90+2-й минуте Пелкас не реализовал пенальти.

Олимпиакос — Антверпен 2:1

Голы: Эль-Араби, 52, Рябчук, 87 — Саматта, 74.

Предупреждения: Сиссе, Камара — Батайли, Верстрате, Геркенс.

Удаление: Батайли, 90.