Ранний гол Озила не позволил гостям удержать победу над фаворитами.
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17 сентября 2021, 03:40
Мезут Озиль давненько не забивал в еврокубках, но его голу победным для Фенербахче стать не судилось — Ламмерс сравнял счет. Уже в компенсированное время Фенер имел шикарную возможность вырвать победу, но Пелкас не реализовал пенальти.
А вот Олимпиакос как открыл счет в поединке против Антверпена, так и довел его, хоть и не без проблем, до победы.
Айнтрахт Ф — Фенербахче 1:1
Голы: Ламмерс, 41 — Озил, 10.
Айнтрахт Ф: Трапп — Да Коста, Ндика, Хинтерреггер, Дурм — Камада, Сов, Якич, Костич — Борре (Хауге, 72), Ламмерс.
Фенербахче: Байиндир — Азиз, Ким, Саллаи — Самуэль, Йандаш (Мейер, 77), Луис Густаво, Кадиоглу (Гюмюшкайя, 77 — Озил (Пелкас, 76), Росси, Валенсия (Бериша, 76).
Предупреждения: Якич — Луис Густаво, Самуэль, Мейер, Озер.
На 90+2-й минуте Пелкас не реализовал пенальти.
Олимпиакос — Антверпен 2:1
Голы: Эль-Араби, 52, Рябчук, 87 — Саматта, 74.
Предупреждения: Сиссе, Камара — Батайли, Верстрате, Геркенс.
Удаление: Батайли, 90.