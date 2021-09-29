Лига Европы

Евгений Арановский обслужит матч группового этапа Лиги Европы.

Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским получила назначение на матч группового этапа Лиги Европы между австрийским Штурмом и ПСВ.

Помогать украинскому арбитру будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертым арбитром на матче будет Виталий Романов.

На матче будет действовать система ВАР. Денис Шурман будет в роли видеоассистента, а помогать ему будет Виктор Матяш.

Матч группы В Штурм — ПСВ состоится в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.