Евгений Арановский обслужит матч группового этапа Лиги Европы.
Евгений Арановский, УАФ
29 сентября 2021, 12:41
Украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановским получила назначение на матч группового этапа Лиги Европы между австрийским Штурмом и ПСВ.
Помогать украинскому арбитру будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертым арбитром на матче будет Виталий Романов.
На матче будет действовать система ВАР. Денис Шурман будет в роли видеоассистента, а помогать ему будет Виктор Матяш.
Матч группы В Штурм — ПСВ состоится в четверг, 30 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.