У футболиста проблемы с документами.
Келечи Ихеаначо, Getty Images
29 сентября 2021, 22:10
В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы польская Легия дома сыграет против Лестера.
У английского клуба возникли проблемы с составом перед матчем. Дело в том, что форварда "лис" Келечи Ихеаначо не пустили в Польшу.
Во время прохождения паспортного контроля в Варшаве у нигерийца обнаружили проблемы с документами и запретили въезд в страну.
Теперь футболист возвращается в Англию, где будет заниматься исправлением документов. Информация в его паспорте и в бумагах различалась.
Матч Легия — Лестер состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по киевскому времени.
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