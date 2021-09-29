Лига Европы

У футболиста проблемы с документами.

В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы польская Легия дома сыграет против Лестера.

У английского клуба возникли проблемы с составом перед матчем. Дело в том, что форварда "лис" Келечи Ихеаначо не пустили в Польшу.

Во время прохождения паспортного контроля в Варшаве у нигерийца обнаружили проблемы с документами и запретили въезд в страну.

Теперь футболист возвращается в Англию, где будет заниматься исправлением документов. Информация в его паспорте и в бумагах различалась.

Матч Легия — Лестер состоится 30 сентября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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