Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Айнтрахт Ф в рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к Антверпену.

Немецкая команда смогла добиться победного результата благодаря голу с одиннадцатиметровой отметки в компенсированное время.

Антверпен — Айнтрахт Ф 0:1

Гол: Пасиенсия, 90+1 (с пенальти)

Антверпен: Бюте — Бута, Десолей, Диниш Алмейда, де Лат — Наингголан, Верстрате, Бенсон (Мийоси, 77) — Саматта (Геркенс, 67), Эггештайн (Фрай, 46), Фишер.

Айнтрахт Ф: Трапп — Чендлер, Хасебе (Ильзанкер, 72), Хинтереггер, Туре, Костич — Соу (Тута, 90), Хрустич (Камада, 46), Якич, Борре (Пасиенсия, 86) — Ламмерс (Линдстрем, 72).

Предупреждения: Наингголан, Фрай, Ферстрете — Пасиенсия

Олимпиакос, в свою очередь, играл на выезде против Фенербахче и добился разгромной победы со счетом 3:0.

Греки открыли счет в дебюте поединка усилиями Соареса, а затем дублем отметился Масурас.

Фенербахче — Олимпиакос 0:3

Голы: Соарес, 6, Масурас, 63, 68

Фенербахче: Байындыр — Новак, Салаи, Ким Мин Чжэ, Осейи-Сэмюэл — Кадиоглу (Шанлитюрк, 84), Луис Густаво (Зайц, 70), Пелкас, Яндаш (Майер, 75) — Валенсия (Гюмюшкая, 75), Росси (Бериша, 70).

Олимпиакос: Вацлик, Ба (Лала, 46) — Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Масурас (Вальбуэна, 89) - Бухалакис, Камара (Врусай, 89), Соарес (Эль-Араби, 86) - Камара, Оньекуру (Кунде, 64).

Предупреждения: Валенсия, Зайц — Рябчук, Сиссе, Ба