Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Заря в рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы принимала на своем поле Рому и уступила со счетом 0:3.

Подопечные Виктора Скрипника пропустили уже на седьмой минуте, а во втором тайме позволили сопернику отличиться еще дважды.

Обзор матча:

Заря — Рома 0:3

Голы: Эль Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68.



Заря: Мацапура — Фаворов, Имереков, Цвек, Хомченовский — Булеца (Кристиан, 69), Назарина, Кочергин — Кабаев (Лунев, 83), Громов, Аллахьяр (Шахаб, 69).



Рома: Патрисиу — Ибаньес, Кумбула, Смоллинг, Калафьори — Дарбо (Диавара, 70), Кристанте — Перес (Дзаньоло, 62), Пеллегрини (Вильяр, 77), Эль Шаарави (Майораль, 78) — Шомуродов (Абрахам, 62).



Предупреждения: Кумбула, Патрисиу