В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Лудогорец принимал на своем поле Црвену Звезду и потерпел минимальное поражение.

Лудогорец — Црвена Звезда 0:1
Гол: Канга, 64

Лудогорец: Кахлина — Сисиньо, Пластун, Жозуэ Са (Десподов, 71), Вердон — Пинас (Икоко, 71), Баджи (Кафумана, 88), Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 78) — Сотириу, Текпетей.

Црвена Звезда: Попович — Гобелич, Саного, Панков, Эракович — Родич, Срнич, Канга (Станич, 71; Крстичич, 86), Иванич — Бен-Набуан (Живкович, 86), Дьони (Павков, 57).

Предупреждения: Сисиньо — Диони, Иванич, Канга, Павков, Станич

Брага — Мидтьюлланд 3:1
Голы: Галено, 55, 90+5, Орта, 62 — Эвандер, 19

Брага: Матеус — Ян Коуто, Оливейра, Секейра (Моура, 46), Диогу Лейте, Андре Каштру (Марио Гонсалес, 46) — Эль-Мусрати (Лукас Минейро, 72), Шикинью — Пьязон (Медейруш, 62), Рикарду Орта (Андре Орта, 82), Галено.

Мидтьюлланд: Олафссон — Андерссон, Святченко, Дальсгор, Жуниньо — Паулиньо Силва, Эвандер, Нвадике (Каюсте, 71), Систо (Станге, 79) — Исаксен (Маррони, 71), Жуниор Брумадо.

Предупреждения: Лейте, Оливейра — Святченко, Хенриксен, Олафссон, Жуниньо, Эвандер

Группа F
1 Црвена Звезда Црвена Звезда 2 6
2 Брага Брага 2 3
3 Лудогорец Лудогорец 2 1
4 Мидтьюлланд Мидтьюлланд 2 1