Завершились два поединка Лиги Европы.
Брага - Мидтьюлланд, getty images
01 октября 2021, 00:40
В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы Лудогорец принимал на своем поле Црвену Звезду и потерпел минимальное поражение.
Лудогорец — Црвена Звезда 0:1
Гол: Канга, 64
Лудогорец: Кахлина — Сисиньо, Пластун, Жозуэ Са (Десподов, 71), Вердон — Пинас (Икоко, 71), Баджи (Кафумана, 88), Гонсалвес, Алекс Сантана (Тшибота, 78) — Сотириу, Текпетей.
Црвена Звезда: Попович — Гобелич, Саного, Панков, Эракович — Родич, Срнич, Канга (Станич, 71; Крстичич, 86), Иванич — Бен-Набуан (Живкович, 86), Дьони (Павков, 57).
Предупреждения: Сисиньо — Диони, Иванич, Канга, Павков, Станич
Брага — Мидтьюлланд 3:1
Голы: Галено, 55, 90+5, Орта, 62 — Эвандер, 19
Брага: Матеус — Ян Коуто, Оливейра, Секейра (Моура, 46), Диогу Лейте, Андре Каштру (Марио Гонсалес, 46) — Эль-Мусрати (Лукас Минейро, 72), Шикинью — Пьязон (Медейруш, 62), Рикарду Орта (Андре Орта, 82), Галено.
Мидтьюлланд: Олафссон — Андерссон, Святченко, Дальсгор, Жуниньо — Паулиньо Силва, Эвандер, Нвадике (Каюсте, 71), Систо (Станге, 79) — Исаксен (Маррони, 71), Жуниор Брумадо.
Предупреждения: Лейте, Оливейра — Святченко, Хенриксен, Олафссон, Жуниньо, Эвандер