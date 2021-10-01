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Наполи - Спартак, getty images
01 октября 2021, 01:28
Наполи в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Спартак М. Неаполитанцы смогли открыть счет уже на 13 секунде игры, но затем остались в меньшинстве.
Гости смогли воспользоваться численным преимуществом и восстановили паритет усилиями Промеса, а затем сделали счет победным благодаря точным ударам Игнатова и Промеса. Гол Осимхена лишь скрасил концовку для Наполи.
Обзор матча:
Наполи — Спартак М 2:3
Голы: Элмас, 1, Осимхен, 90+4 — Промес, 55, 90, Игнатов, 81
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй — Зелиньски (Замбо-Ангисса, 46), Фабиан Руис, Элмас (Унас, 82) — Инсинье (Малькюи, 41), Политано (Лосано, 74), Петанья (Осимхен, 46).
Спартак М: Максименко — Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон — Мозес, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров — Промес, Понсе (Соболев, 45).
Предупреждения:Ди Лоренцо, Кулибали, Фабиан Руис, Манолас — Понсе, Литвинов, Соболев, Кофрие, Айртон, Максименко
Удаления: Руй, 29 — Кофрие, 82