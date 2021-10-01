Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Наполи в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Спартак М. Неаполитанцы смогли открыть счет уже на 13 секунде игры, но затем остались в меньшинстве.

Гости смогли воспользоваться численным преимуществом и восстановили паритет усилиями Промеса, а затем сделали счет победным благодаря точным ударам Игнатова и Промеса. Гол Осимхена лишь скрасил концовку для Наполи.

Обзор матча:

Наполи — Спартак М 2:3

Голы: Элмас, 1, Осимхен, 90+4 — Промес, 55, 90, Игнатов, 81

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй — Зелиньски (Замбо-Ангисса, 46), Фабиан Руис, Элмас (Унас, 82) — Инсинье (Малькюи, 41), Политано (Лосано, 74), Петанья (Осимхен, 46).

Спартак М: Максименко — Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон — Мозес, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров — Промес, Понсе (Соболев, 45).

Предупреждения:Ди Лоренцо, Кулибали, Фабиан Руис, Манолас — Понсе, Литвинов, Соболев, Кофрие, Айртон, Максименко

Удаления: Руй, 29 — Кофрие, 82