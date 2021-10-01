Лига Европы

Футболист внес вклад в победу над Фенербахче.

Полузащитник греческого Олимпиакоса Гиоргос Масурас стал лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы.

Футболист сумел записать на свой счет два гола и одну голевую передачу в матче Олимпиакоса против Фенербахче (3:0).

Two goals. Assist. Giorgos Masouras wins Player of the Week following a memorable display in Istanbul 🔥



🌟 Giorgos Masouras

⭐️ Quincy Promes

⭐️ Karl Toko Ekambi

⭐️ Galeno@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL pic.twitter.com/Yy4VuivKbk — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 1, 2021

Второе место у Куинси Промеса (?), третье место занял Карл Токо-Экамби из Лиона (дуль в ворота Брондбрю), четвертое — Галено (два гола в ворота Митьюлланна).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.