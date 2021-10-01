Полузащитник греческого Олимпиакоса Гиоргос Масурас стал лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы.

Футболист сумел записать на свой счет два гола и одну голевую передачу в матче Олимпиакоса против Фенербахче (3:0).

Второе место у Куинси Промеса (?), третье место занял Карл Токо-Экамби из Лиона (дуль в ворота Брондбрю), четвертое — Галено (два гола в ворота Митьюлланна).

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