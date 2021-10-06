Лига Европы

Конфликт уходит корнями в поединки прошлого сезона.

Достаточно интересная история вокруг расистского скандала в поединках шотландского Рейнджерс и коллективами из Праги сопровождает уже второй кряду розыгрыш Лиги Европы УЕФА.

В прошлом сезоне команда Стивена Джеррарда на групповом этапе встречалась с чешской Славией, а один из поединков двухматчевой дуэли между этими командами завершился скандалом на фоне расистских оскорблений со стороны игрока пражской команды Ондржея Куделы в адрес полузащитника шотландского коллектива Глена Камара.

В новом же сезоне Рейнджерс вновь в группе попал коллектив из столицы Чехии, но на сей раз им является Спарта — принципиальный оппонент Славии в пределах внутренней арене.

Однако, факт жесткого соперничества не мешает фанатам команд поддерживать друг друга перед лицом "общего врага".

Во время недавнего матча Лиги Европы УЕФА, на котором не могли присутствовать фанаты Спарты из-за дисквалификации по причине расистских оскорблений в адрес полузащитника французского Монако Орельена Тчуамени, на трибуны были приглашены 10 тыс. школьников с определенным количеством взрослых в качестве сопровождения.

При этом, юные фанаты всякий раз, когда Глен Камара касался мяча на футбольном поле, придавали его действия оглушительному свисту, что и стало в последствии поводом для УЕФА начать дисциплинарное расследование в адрес чешского коллектива.

Спарта уже успела назвать обвинения в адрес своих фанатов "необоснованными, отчаянными и нелепыми", в то время как главный тренер Рейнджерс Стивен Джеррард потребовал от УЕФА применить к соперникам наиболее жесткую меру наказания за данный расистский выпад.