Лига Европы

Чешский коллектив останется без дисциплинарных взысканий.

Во время поединка второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между пражской Спартой и шотландским Рейнджерс полузащитник гостевой команды Глен Камара неоднократно подвергался свисту с трибун, что в конечном итоге было расценено его клубом как продолжение проявления ненависти на расовой почве, на фоне скандала из прошлого розыгрыша данного турнира, когда Рейнджерс встречался с пражской Славией в раунде плей-офф.

По завершении поединка, представители шотландской стороны выступили с обращением в адрес УЕФА с требованием начать расследование относительно данного инцидента.

Однако, в ходе расследования дела, которым занимался инспектор УЕФА по этике и дисциплине, следствие пришло к выводу, что "в возникшей на трибунах ситуации не было достаточных доказательств расизма или дискриминационного поведения, чтобы оправдать начало дисциплинарного производства в отношении пражской Спарты".

Как итог, никаких санкций в свой адрес чешский коллектив так и не получил, поэтому его победа (1:0), а также вторая позиция в турнирной таблице квартета находится вне угрозы, не считая приближающихся матчей против явного фаворита группы — французского Лиона.