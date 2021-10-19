Лига Европы

Еврокубковый поединок состоится 21 октября в Вене.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между венским Рапидом и загребским Динамо будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Виктор Матяш. Четвертым арбитром назначен Денис Шурман.

За системой ВАР будет следить Феликс Цвайер из Германии, которому будет помогать украинец Николай Балакин.

Матч Рапид — Динамо Загреб состоится в четверг, 21 октября, в 19:45 по киевскому времени.

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