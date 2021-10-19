Еврокубковый поединок состоится 21 октября в Вене.
Екатерина Монзуль, УАФ
19 октября 2021, 22:39
Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между венским Рапидом и загребским Динамо будет обслуживать украинская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Виктор Матяш. Четвертым арбитром назначен Денис Шурман.
За системой ВАР будет следить Феликс Цвайер из Германии, которому будет помогать украинец Николай Балакин.
Матч Рапид — Динамо Загреб состоится в четверг, 21 октября, в 19:45 по киевскому времени.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.