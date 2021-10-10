ЧМ-2022. Отбор

Английский форвард поделился своими мыслями после игры с Андоррой.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после игры отборочного цикла ЧМ-2022 против Андорры (5:0) высказался о том, что впервые в истории на матче английской сборной главным арбитром была женщина — украинка Екатерина Монзуль.

"Впервые матч сборной Англии обслуживала женщина, и это должен быть первый случай из многих. История свершилась, и мы стали еще на шаг ближе к чемпионату мира", — написал Кейн в своем твиттере.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Андорра — Англия.

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