Лига Европы

Наставник Галатасарая прокомментировал будущий матч своей команды в Лиге Европы.

Главный тренер Галатасарая Фатих Терим дал свой комментарий накануне третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В нем турецкая команда встретится с московским Локомотивом.

"Сейчас мы лидеры группы. Если мы выиграем, у нас будет большое преимущество. Если проиграем – Локомотив будет иметь большие шансы на выход. Мы уважаем все команды в группе. У нас группа уровня Лиги чемпионов.

Мне непонятно, почему игра будет проведена так поздно, хотя Спартак играет в 17:30", — передает слова Терима Footmac.

Напомним, матч Локомотив — Галатасарай состоится в четверг, 21 октября в 22:00 по киевскому времени.