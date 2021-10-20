Лига Европы

Завершился матч группового этапа Лиги Европы.

В рамках группового этапа Лиги Европы Лестер в гостевом матче сумел добыть волевую победу над Спартаком (3:4).

В первом тайме хозяева сумели отличиться дважды. Сначала забил Соболев на 11 минуте, а затем, на 44 минуте, счет 2:0 сделал Ларссон.

Однако после началось время летнего новичка "лис" Патсона Дака. Замбиец с 45 по 79 минуте забил четыре гола в ворота хозяев, причем все с игры. На 86 минуте счет стал 3:4. На большее соперникам Лестера сил не хватило.

Спартак — Лестер 3:4

Голы: Соболев, 11, 86, Ларссон, 44 — Дака, 45, 48, 54, 79

Спартак: Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов, Айртон, Мозес, Литвинов, Зобнин (Игнатов, 69), Бакаев (Промес, 68), Ларссон, Соболев.

Лестер: Шмейхель, Рикарду Перейра (Олбрайтон, 60), Эванс (Вестергор, 82), Амарти, Сеюнджю, Томас (Бертран, 82), Тилеманс (Чоудури, 65), Мэддисон, Сумаре, Ихеаначо, Дака.

Предупреждения: Рикарду Перейра, Литвинов, Сумаре.