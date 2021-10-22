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Монако празднует победу, AS Monaco
22 октября 2021, 00:14
В матчах третьего тура Лиги Европы в группе В Монако обыграл на выезде ПСВ со счетом 2:1, а Сосьедад также на выезде минимально обыграл Штурм.
ПСВ – Монако 1:2
Голы: Гакпо, 59 – Боадю, 19, Диоп, 89.
ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Гетце, ван Гинкел, Винисиус (Захави, 87), Гакпо (Брума, 65), Мадуэке (Вертессен, 56).
Монако: Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси (Желсон Мартинш, 75), Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Жан Лукас (Диоп, 75), Фофана (Матазо, 70), Фолланд, Боадю (Бен-Йеддер, 70).
Предупреждения: Гакпо (51), Винисиус (76).
Штурм – Реал Сосьедад 0:1
Гол: Исак, 68.
Штурм: Зибенхандль, Газибегович (Егер, 73), Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Куэн (Гайрхофер, 66), Горенц-Станкович, Прасс (Хирлендер, 38), Янчер, Ньянгбо (Любич, 66), Йебоа (Саркария, 73).
Реал Сосьедад: Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 61), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Сильва (Серлот, 62), Янузай (Турриентес, 77), Мерино, Субименди (Гевара, 19), Порту, Исак (Лобете, 77).
Предупреждения: Горосабель (24), Мерино (26), Горенц-Станкович (59), Субельдия (60), Гевара (65).
Удаление: Горенц-Станкович (87).