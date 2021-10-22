Предлагаем вашему вниманию результаты поединков Лиги Европы.
В третьем туре группового этапа Лиги Европы Наполи добыл уверенную победу над Легией со счетом 3:0, Айнтрахт обыграл Олимпиакос со счетом 3:1, а Локомотив минимально уступил Галатасараю.
Наполи – Легия 3:0
Голы: Инсинье, 762, Осимхен, 80, Политано, 90.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Политано, 72), Кулибали, Жезус, Демме, Замбо-Ангисса (Фабиан Руис, 57), Элмаз, Мертенс (Петанья, 72), Инсинье (Ррахмани, 81), Лосано (Осимхен, 57).
Легия: Мишта, Йоханссон, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Младенович, Жозуэ, Андре Мартинш (Харатин, 77), Лукиньяс (Кастрати, 71), Рафаэл Лопеш (Слиш, 59), Мучи (Эмрели, 71).
Предупреждения: Жезус (13), Манолас (44), Йоханссон (73).
Айнтрахт Ф – Олимпиакос 3:1
Голы: Борре, 26 (пен.), Туре, 45, Камада, 59 – Эль-Араби, 30 (пен.)
Айнтрахт Ф: Трапп, Туре (Дурм, 83), Хасебе, Хинтереггер, Тута (Ндика, 60), Костич, Соу (Хеуге, 89), Камада, Якич, Пасиенсия (Роде, 83), Борре.
Олимпиакос: Вацлик, Лала (Андруцос, 77), Папастатопулос, Сиссе, Рябчук, Мвила (Оньекуру, 61), Бухалакис, Камара (Кунде, 66), Масурас (Рони Лопеш, 77), Эль-Араби (Соарес, 66), Камара.
Предупреждения: Сиссе (25), Пасиенсия (35), Папастатопулос (38), Камара (48), Тута (50), Кунде (85).
Локомотив – Галатасарай 0:1
Гол: Актюркоглу, 82.
Локомотив: Гильерме, Рыбус (Живоглядов, 89), Пабло, Едвай, Бека-Бека, Тикнизян, Марадишвили, Баринов, Керк, Смолов, Жемалетдинов.
Галатасарай: Муслера, Йедлин, Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт (Байрам, 90), Антальялы, Чикылдэу (Луйиндама, 90), Кутлу, Бабел (Моруцан, 76), Мохамед (Диань, 76), Йылмаз (Актюркоглу, 67).
Предупреждения: Бабел (36), Антальялы (43), Баринов (69), Мохамед (73), Моруцан (90).