Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
игроки Вест Хэма, Getty Images
22 октября 2021, 06:51
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы английский Вест Хэм принимал на своем поле бельгийский Генк.
Подопечные Дэвида Мойеса одержали разгромную победу, отправив в ворота соперника три безответных мяча, и возглавили группу H.
Обзор матча:
Вест Хэм – Генк 3:0
Голы: Доусон, 45, Диоп, 57, Боуэн, 58.
Вест Хэм: Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Крессуэлл (Фредерикс, 67), Лансини (Честерс, 89), Влашич (Форнальс, 83), Соучек, Райс (Нобл, 67), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма, 83).
Генк: Вандевордт, Пресиадо, Лукуми, Куэста (Садик, 46), Артеага, Грошовски, Хейнен, Торстведт (Тома, 83), Онуачу (Угбо, 73), Бонгонда (Ндайишимийе, 73), Ито (Ойен, 83).