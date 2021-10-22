Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
ПСВ — Монако, twitter.com/AS_Monaco
22 октября 2021, 07:39
В рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы нидерландский ПСВ принимал на своем поле Монако из французской Лиги 1.
Гости сумели одержать победу со счетом 2:1 благодаря Боаду и Диопа, тем самым закрепив свое лидерство в группе B.
Обзор матча:
ПСВ – Монако 1:2
Голы: Гакпо, 59 – Боадю, 19, Диоп, 89.
ПСВ: Дроммел, Мвене, Рамальо, Обиспо, Макс, Боскальи, Гетце, ван Гинкел, Винисиус (Захави, 87), Гакпо (Брума, 65), Мадуэке (Вертессен, 56).
Монако: Нюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси (Желсон Мартинш, 75), Бадиашиле, Кайо Энрике, Тчуамени, Жан Лукас (Диоп, 75), Фофана (Матазо, 70), Фолланд, Боадю (Бен-Йеддер, 70).
Предупреждения: Гакпо (51), Винисиус (76).