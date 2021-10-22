Лига Европы

Организаторы определились с четверкой претендентов.

После завершения всех поединков в рамках третьего тура Лиги Европы УЕФА, организаторы отобрали четверку лучших исполнителей, которые теперь будет принимать участие в зрительском голосовании, по итогам которого получат почетную награду.

В короткий список претендентов вошли:

- нападающий английского Лестера Патсон Дака, оформивший покер в матче против московского Спартака (4:3);

- форвард итальянского Наполи Лоренцо Инсинье, забивший гол и отдавший ассист в матче против польской Легии (3:0);

- защитник английского Вест Хэма Исса Диоп, отметившийся голом в матче против бельгийского Генка (3:0);

- нападающий французского Лиона Карл Экамби, оформивший дубль и отдавший голевую передачу в матче против чешской Спарты из Праги (4:3).

УЕФА предлагает желающим пройти участие в опросе относительно лучшего игрока третьего тура Лиги Европы у себя на сайте, а Football.ua приглашает своих читателей оставить свое мнение в специальном опросе в данном материале.

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