Украинец забил за венгерский клуб в матче с Селтиком.
александр зубков, фото ференцварош
04 ноября 2021, 22:24
В четвертом туре группового этапа Лиги Европы Ференцварош принимает на своем поле шотландский Селтик.
Хозяева пропустили уже на третьей минуте — в составе гостей отличился Фурухаси. Тем не менее, уже спустя 8 минут полузащитник сборной Украины Александр Зубков точным ударом сравнял счет в матче.
Таким образом, футболист забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы в составе Ференцвароша.
Всего же на счету Зубкова 15 поединков в составе венгерского клуба во всех турнирах, в которых он сумел отличиться тремя забитыми мячами, а также отдал 3 голевые передачи.