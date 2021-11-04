Лига Европы

Украинец забил за венгерский клуб в матче с Селтиком.

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы Ференцварош принимает на своем поле шотландский Селтик.

Хозяева пропустили уже на третьей минуте — в составе гостей отличился Фурухаси. Тем не менее, уже спустя 8 минут полузащитник сборной Украины Александр Зубков точным ударом сравнял счет в матче.

Таким образом, футболист забил свой первый мяч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы в составе Ференцвароша.

Всего же на счету Зубкова 15 поединков в составе венгерского клуба во всех турнирах, в которых он сумел отличиться тремя забитыми мячами, а также отдал 3 голевые передачи.