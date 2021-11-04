Лига Европы

Наставник Вест Хэма сумел достичь невероятной отметки.

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы Вест Хэм не сумел обыграть Генк (2:2).

Данный поединок стал для шотландского специалиста тысячным в тренерской карьере. Первый матч в качестве главного тренера Мойес провел в далеком 1998-м возглавляя Престон.

Всего же за свою карьеру помимо Престона и Вест Хэма Мойес успел поработать с Сандерлендом, Эвертоном, Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедадом.

Под руководством Мойеса Вест Хэм после 10-го тура расположился на 4-й строчке АПЛ, имея в своем активе 20 очков.

В группе Н Лиги Европы "молотки" идут на первом месте с десятью очками в активе после четырех туров.