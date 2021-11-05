Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Лестер — Спартак, getty images
05 ноября 2021, 09:55
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Лестер не смог обыграть на своем поле Спартак (1:1).
У английского клуба была неплохая возможность набрать в свою копилку три очка, однако на 75-й минуте ключевой бомбардир "лис" Джейми Варди неудачно исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки.
Обзор матча:
Лестер — Спартак 1:1
Голы: Амарти, 58 — Мозес, 51
На 75-й минуте Джейми Варди (Лестер) не реализовал пенальти.