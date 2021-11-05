Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы Лестер не смог обыграть на своем поле Спартак (1:1).

У английского клуба была неплохая возможность набрать в свою копилку три очка, однако на 75-й минуте ключевой бомбардир "лис" Джейми Варди неудачно исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки.

Обзор матча:

Лестер — Спартак 1:1

Голы: Амарти, 58 — Мозес, 51

На 75-й минуте Джейми Варди (Лестер) не реализовал пенальти.