Вашему вниманию результаты последних восьми поединков второго по значимости еврокубка.
Байер - Реал Бетис, Getty Images
05 ноября 2021, 00:01
Завершились последние восемь поединков четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Лестер — Спартак 1:1
Голы: Амарти, 58 — Мозес, 51
Антверпен — Фенербахче 0:3
Голы: Яндаш, 9, Майер, 16, Бериша, 30
Марсель — Лацио 2:2
Голы: Милик, 33, Пайе, 82 — Андерсон, 45+7, Иммобиле, 49
Динамо Загреб — Рапид 3:1
Голы: Петкович, 13, Андрич, 34, Шутало, 83 — Кнасмюльнер, 8
Байер — Бетис 4:0
Голы: Диаби, 42, 52, Вирц, 86, Амири, 90
Удаления: Демирбай (Байер), 90+4 — Фекир (Бетис), 90+3
Ференцварош — Селтик 2:3
Голы: Зубков, 11, Узуни, 86 — Фурухаси, 3, Жота, 23, Абада, 60
Брага — Лудогорец 4:2
Голы: Аль Мусрати, 25, Медейруш, 37, Галено, 40, Гонсалес, 73 - Сотириу, 33, Пластун, 79
Црвена Звезда - Мидтьюлланд 0:1
Гол: Канга, 56 (аг)
Удаления: Дегенек (Црвена Звезда), 12, Гобельич (Црвена Звезда), 90+5
Напомним, что следить за положением дел в турнирных таблицах Лиги Европы вы можете на Football.ua. Результаты предыдущих восьми матчей ЛЕ доступны по данной ссылке.