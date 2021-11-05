Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.
Александр Зубков в матче с Селтиком, Getty Images
05 ноября 2021, 10:23
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы Ференцварош уступил на своем поле Селтику со счетом 2:3.
Одним из голов в составе венгерского клуба отличился полузащитник Александр Зубков.
На данный момент Ференцварош находится на дне группы G без очков, а Селтик занимает третью строчку с шестью очками.
Ференцварош – Селтик 2:3
Голы: Зубков, 11, Узуни, 86 — Фурухаси, 3, Жота, 23, Абада, 60.
Ференцварош: Богдан, Сомалиа, Блажич, Ммаэ, Чивич (Чабрая, 73), Зубков (Санто, 81), Сакариассен (Мак, 67), Нген (Ммаэ, 67), Вечеи (Лончар, 73), Лаидуни, Узуни.
Селтик: Харт, Ралстон, Картер-Викерс, Уэлш (Скейлз, 89), Юранович, Абада (Форрест, 70), Тернбулл, Макгрегор, Битон (Маккарти, 78), Жота (Джонстон, 70), Фурухаси (Якумакис, 70).
Предупреждения: Ммаэ – Уэлш.