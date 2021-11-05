Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.
Игроки Фенербахче, Getty Images
05 ноября 2021, 12:31
В матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы Фенербахче обыграл на выезде Антверпен со счетом 3:0.
Голами в составе турецкого клуба отличились Мерт Яндаш, Макс Майер и Мергим Бериша.
Антверпен — Фенербахче 0:3
Голы: Яндаш, 9, Майер, 16, Бериша, 30.
Антверпен: Бюте, Батай (Баликвиша, 77), Диниш Алмейда, де Лат, Вайнс, Геркенс (Двомо, 68), Верстрате, Юсуф (Десолей, 46), Бенсон (Мийоси, 62), Фрай, Фишер (Саматта, 61).
Фенербахче: Озер, Тиссеран (Салаи, 73), Ким Мин Чжэ, Новак, Кадиоглу (Сангаре, 73), Яндаш (Зайц, 65), Соса (Пелкас, 80), Майер, Осейи-Сэмюэл, Бериша, Кахведжи (Росси, 65).
Предупреждения: Кахведжи, Тиссеран.