Лига Европы

Неаполитанцы пропустили два мяч в первом тайме, а ответили лишь одним.

Наполи в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к Спартаку М и потерпел поражение со счетом 1:2.

Соболев еще в первой половине игры дважды поразил ворота неаполитанцев. Команда Лучан Спаллетти смогла создать много моментов, но реализация хромала, а потому удалось отыграть лишь один гол.

Спартак М — Наполи 2:1

Голы: Соболев, 3, 28 — Элмас, 64

Спартак: Селихов — Кофрие,Джикия, Жиго, Айртон — Мозес (Рассказов, 83), Литвинов, Умяров, Игнатов (Ломовицкий, 72), Промес (Ларссон, 90+2) — Соболев.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Жезус, Мариу Руй, Мертенс, Лоботка (Ррахмани, 79), Зелиньски, Элмаз, Петанья, Лосано.

Предупреждения: Литвинов, Соболев, Промес — Кулибали