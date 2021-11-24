Неаполитанцы пропустили два мяч в первом тайме, а ответили лишь одним.
Спартак М - Наполи, getty images
24 ноября 2021, 19:28
Наполи в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к Спартаку М и потерпел поражение со счетом 1:2.
Соболев еще в первой половине игры дважды поразил ворота неаполитанцев. Команда Лучан Спаллетти смогла создать много моментов, но реализация хромала, а потому удалось отыграть лишь один гол.
Спартак М — Наполи 2:1
Голы: Соболев, 3, 28 — Элмас, 64
Спартак: Селихов — Кофрие,Джикия, Жиго, Айртон — Мозес (Рассказов, 83), Литвинов, Умяров, Игнатов (Ломовицкий, 72), Промес (Ларссон, 90+2) — Соболев.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Жезус, Мариу Руй, Мертенс, Лоботка (Ррахмани, 79), Зелиньски, Элмаз, Петанья, Лосано.
Предупреждения: Литвинов, Соболев, Промес — Кулибали