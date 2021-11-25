Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Байер в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Селтик и добился победы со счетом 3:2.

Леверкузенцы открыли счет на 16 минуте, но гости восстановили паритет в конце тайма. Уже в начале второй половины игры Селтик вышел вперед, но позволил Байеру перевернуть ход матча.

Байер — Селтик 3:2

Голы: Андрих, 16, 82, Диаби, 87 — Юранович, 40, Жота, 56

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Синкгравен, 75) — Андрих, Паласиос, Адли, Виртц (Тапсоба, 89), Диаби — Паулиньо (Амири, 75).

Селтик: Харт — Ралстон, Картер-Викерс, Уэлш, Юранович — Форрест (Абада, 72), Битон (Маккарти, 76), Макгрегор, Тернбулл — Фурухаси (Айети, 76), Жота (Джонстон, 72).

Предупреждения: Паласиос, Градецки — Картер-Викерс

Бетис, в свою очередь, на домашней арене принимал Ференцварош и добился комфортной победы со счетом 2:0.

Отметим, что украинский полузащитник Александр Зубков участие в игре не принимал.

Бетис — Ференцварош 2:0

Голы: Тельо, 5, Каналес, 52