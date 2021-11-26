Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.
Лестер - Легия, getty images
26 ноября 2021, 01:51
Лестер в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Легию и выиграл.
Все голы команды забили в первой половине игры. "Лисы" отправили в ворота соперника три мяча, на что гости ответили одним точным ударом.
Обзор матча:
Лестер — Легия 3:1
Голы: Дака, 11, Мэддисон, 21, Ндиди, 33 — Младенович, 26
Лестер: Шмейхель — Кастань, Амарти, Сеюнджю, Томас — Ндиди, Мэддисон (Перес, 63), Сумаре (Дьюзбери-Холл, 62), Барнс — Дака (Ихеаначо, 85), Лукман (Олбрайтон, 84).
Легия: Мишта — Юри Рибейру, Енджейчик, Йоханссон (Головня, 46), Ветеска — Младенович (Скибицки, 71), Андре Мартинш (Челхака, 71), Слиш, Лукиньяс (Пекхарт, 78) — Эмрели (Влодарчик, 78), Мучи.
Предупреждения: Томас, Олбрайтон — Младенович, Ветеска, Енджейчик