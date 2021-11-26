Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы.
Байер — Селтик, Getty Images
26 ноября 2021, 01:21
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы Байер обыграл на своем поле Селтик со счетом 3:2.
"Фармацевты" уступали в счете к 82-й минуте, но второй гол Роберта Андриха и точный удар Муссы Диаби позволили им добиться победы.
Байер — Селтик 3:2
Голы: Андрих, 16, 82, Диаби, 87 — Юранович, 40, Жота, 56.
Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Коссуну, Инкапиэ (Синкгравен, 75) — Андрих, Паласиос, Адли, Виртц (Тапсоба, 89), Диаби — Паулиньо (Амири, 75).
Селтик: Харт — Ралстон, Картер-Викерс, Уэлш, Юранович — Форрест (Абада, 72), Битон (Маккарти, 76), Макгрегор, Тернбулл — Фурухаси (Айети, 76), Жота (Джонстон, 72).
Предупреждения: Паласиос, Градецки — Картер-Викерс.