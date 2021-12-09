Лига Европы

Завершились матчи последнего тура Лиги Европы.

Завершились матчи последнего тура Лиги Европы в группе D.

Аутсайдер группы Антверпен одолел Антверпен сумел добыть первую и единственную победу в этом розыгрыше ЛЕ, обыграв на своем поле Олимпиакос. Единственный гол на свой счет записал Баликвиша на старте поединка.

Антверпен - Олимпиакос 1:0

Гол: Баликвиша, 7

Предупреждение: Соарес.

В параллельном поединке, Фенербахче завершил свои выступления в этом розыгрыше еврокубков ничейным результатом с Айнтрахтом Ф. На Гол Соу хозяева поля ответили точным ударом Бериша под занавес поединка.

Фенербахче — Айнтрахт Ф 1:1

Голы: Бериша, 42 — Соу, 29

Предупреждения: Пелкас, Соса, Чендлер, Ндика.