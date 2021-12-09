Завершились матчи последнего тура Лиги Европы.
фенербахче - айнтрахт ф, фото айнтрахт
09 декабря 2021, 21:41
Завершились матчи последнего тура Лиги Европы в группе D.
Аутсайдер группы Антверпен одолел Антверпен сумел добыть первую и единственную победу в этом розыгрыше ЛЕ, обыграв на своем поле Олимпиакос. Единственный гол на свой счет записал Баликвиша на старте поединка.
Антверпен - Олимпиакос 1:0
Гол: Баликвиша, 7
Предупреждение: Соарес.
В параллельном поединке, Фенербахче завершил свои выступления в этом розыгрыше еврокубков ничейным результатом с Айнтрахтом Ф. На Гол Соу хозяева поля ответили точным ударом Бериша под занавес поединка.
Фенербахче — Айнтрахт Ф 1:1
Голы: Бериша, 42 — Соу, 29
Предупреждения: Пелкас, Соса, Чендлер, Ндика.