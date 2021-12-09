Лига Европы

Завершились матчи Лиги Европы в группе С.

Завершились матчи группового этапа Лиги Европы в квартете С.

В первом поединке Наполи в результативном матче одолел Лестер. Уже на четвертой минуте поединка Унас открыл счет в матче, а спустя 20 минут Элмас счет удвоил. Английский клуб сумел вернуться в игру благодаря голам Эванса и Дьюсбери-Холла до перерыва, однако второй гол Элмаса в начале второй половину встречи принес победу итальянскому коллективу.

Наполи - Лестер 3:2

Голы: Унас, 4, Элмас, 24, 52 — Эванс, 27, Дьюсберри-Холл, 33

Наполи: Мерет — Мариу Руй, Жезус, Ррахмани, Ди Лоренцо — Зелиньски, Демме (Манолас, 78), Элмаз, Унас (Мертенс, 63), Лосано (Мальюкюи, 45) — Петанья

Лестер: Шмейхель — Бертран, Сеюнджю, Эванс, Кастань — Ндиди, Тилеманс (Сумаре, 77), Барнс (Дака, 72), Дьюзбери-Холл (Олбрайтон, 89), Мэддисон — Варди

Предупреждения: Петанья, Демме,

В параллельном поединке московский Спартак минимально обыграл Легию благодаря голу Бакаева в начале поединка. На восьмой дополнительной минуте польская команда могла лишить москвичей еврокубковой весны, однако Пекхарт не сумел реализовать пенальти.

Легия — Спартак М 0:1

Гол: Бакаев, 17

Предупреждения: Кастрати, Джикия, Мелкадзе, Промес, Мартинш, Слиш, Жозуэ,

Нереализованный пенальти: Пекхарт (Легия), 90+8 (вратарь)