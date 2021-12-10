Завершились матчи группового этапа Лиги Европы.
брага - црвена звезда, фото брага
10 декабря 2021, 00:03
Завершились матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы в квартете F.
Оба матча завершились вничью.
Так, в первом поединке Брага и Црвена Звезда не сумели выявить победителя, забив по голу в ворота друг друга во втором тайме. На гол Галено с пенальти гости из Сербии сумели ответить точным выстрелом Катайа.
Брага — Црвена Звезда 1:1
Голы: Галено, 52 (пенальти) — Катай, 70
Предупреждения: Лейте, Катай, Драгович, Дегенек.
В параллельном поединке Лудогорец принимал на своем поле Мидтьюлланд. Игра прошла в довольно спокойном темпе, не балуя зрителей многочисленными моментами и справедливо закончилась вничью.
Лудогорец — Мидьюлланд 0:0
Предупреждения: Сисиньо, Деспотов, Паулиньо, Дюр, Шарлес.