Лига Европы

Завершились матчи группового этапа Лиги Европы.

Завершились матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы в квартете F.

Оба матча завершились вничью.

Так, в первом поединке Брага и Црвена Звезда не сумели выявить победителя, забив по голу в ворота друг друга во втором тайме. На гол Галено с пенальти гости из Сербии сумели ответить точным выстрелом Катайа.

Брага — Црвена Звезда 1:1

Голы: Галено, 52 (пенальти) — Катай, 70

Предупреждения: Лейте, Катай, Драгович, Дегенек.

В параллельном поединке Лудогорец принимал на своем поле Мидтьюлланд. Игра прошла в довольно спокойном темпе, не балуя зрителей многочисленными моментами и справедливо закончилась вничью.

Лудогорец — Мидьюлланд 0:0

Предупреждения: Сисиньо, Деспотов, Паулиньо, Дюр, Шарлес.