Участники второго по значимости клубного еврокубка узнали своих следующих соперников.
Фото: Getty Images
13 декабря 2021, 14:21
В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала
В процедуре жеребьевки приняли участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, и 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Победители своих квартетов в Лиге Европы отправились в 1/8 финала турнира напрямую.
Список сеяных команд:
Бетис (Испания)
Брага (Португалия)
Динамо Загреб (Хорватия)
Лацио (Италия)
Наполи (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Реал Сосьедад (Испания)
Рейнджерс (Шотландия)
Список несеяных команд:
Аталанта (Италия)
Барселона (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия)
Зенит (РФ)
Порту (Португалия)
РБ Лейпциг (Германия)
Севилья (Испания)
Шериф (Молдова)
В ходе жеребьевки команды образовали следующие пары:
Севилья (Испания) - Динамо Загреб (Хорватия)
Аталанта (Италия) - Олимпиакос (Греция)
РБ Лейпциг (Германия) - Реал Сосьедад (Испания)
Барселона (Испания) - Наполи (Италия)
Зенит (РФ) - Бетис (Испания)
Боруссия Дортмунд (Германия) - Рейнджерс (Шотландия)
Шериф (Молдова) - Брага (Португалия)
Порту (Португалия) - Лацио (Италия)
Напомним, что первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля, тогда как ответные - 24 февраля. Ознакомиться с детальным ходом жеребьевки можно с помощью текстовой трансляции на нашем сайте.