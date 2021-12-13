Лига Европы

Участники второго по значимости клубного еврокубка узнали своих следующих соперников.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала

В процедуре жеребьевки приняли участие 16 команд: 8 клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, и 8 клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. Победители своих квартетов в Лиге Европы отправились в 1/8 финала турнира напрямую.

Список сеяных команд:



Бетис (Испания)

Брага (Португалия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Лацио (Италия)

Наполи (Италия)

Олимпиакос (Греция)

Реал Сосьедад (Испания)

Рейнджерс (Шотландия)

Список несеяных команд:



Аталанта (Италия)

Барселона (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Зенит (РФ)

Порту (Португалия)

РБ Лейпциг (Германия)

Севилья (Испания)

Шериф (Молдова)

В ходе жеребьевки команды образовали следующие пары:

Севилья (Испания) - Динамо Загреб (Хорватия)

Аталанта (Италия) - Олимпиакос (Греция)

РБ Лейпциг (Германия) - Реал Сосьедад (Испания)

Барселона (Испания) - Наполи (Италия)

Зенит (РФ) - Бетис (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия) - Рейнджерс (Шотландия)

Шериф (Молдова) - Брага (Португалия)

Порту (Португалия) - Лацио (Италия)

Напомним, что первые матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля, тогда как ответные - 24 февраля. Ознакомиться с детальным ходом жеребьевки можно с помощью текстовой трансляции на нашем сайте.