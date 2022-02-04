Лига Европы

Опытный защитник прокомментировал заявку клуба на второй по значимости еврокубок.

Опытный защитник каталонской Барселоны Дани Алвес прокомментировал заявку команды на Лигу Европы, в которой ему не нашлось места.

Футболист считает, что высказывание своего мнения может повлиять на микроклимат в коллективе.

"Тренер знает, что я думаю об этом. Я всегда сосредоточен на том, чтобы приносить пользу клубу, в том числе когда воздерживаюсь от комментариев.

Если я продолжу свой комментарий — то могу испортить атмосферу в команде. Если моя помощь может выражаться в том, чтобы уступить свое место другому — значит, так нужно. В любом случае, всегда клуб принимает решение", — приводит слова Алвеса Diario Sport.

Отметим, что в 1/16 финала Лиги Европы Барселоне предстоит встретиться с Наполи.

Первый матч состоится 17 февраля, а ответный поединок в Италии будет сыгран 24 февраля.