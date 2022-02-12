Лига Европы

Испанский полузащитник прокомментировал предстоящую встречу в Лиге Европы.

Неаполитанский Наполи столкнулся с одним из наиболее неблагоприятных жребиев на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, и теперь будет вынужден проводить двухматчевую дуэль против каталонской Барселоны.

В контексте предстоящих поединков полузащитник "Партенопеи" Фабиан Руис поделился своими ожиданиями от встречи с соотечественниками, а также рассказал о своем переходе в Наполи из стана севильского Бетиса в 2018 году.

"Я только продлил контракт с Бетисом и спокойно продолжал доигрывать сезон, как Анчелотти стал главным тренером Наполи, и сразу же заинтересовался в моей кандидатуре.

Он однажды позвонил мне и сказал: "Фабиан, ты — первый номер в моем списке трансферов", после чего вышел на моего агента и представителей клуба. Решение о переходе в итоге далось мне очень легко.

Трансфер в Наполи, при всей истории, стадионе и болельщиках этой команды, был для меня большим шагом вперед. С тех пор, как я здесь очутился, я не перестаю думать о том, что город живет футболом каждую секунду.

В Неаполе мне дали возможность играть в еврокубках и быть в числе лучших футболистов своей страны. Очевидно, что сейчас я считаю то свое решение о переходе наиболее простым и правильным в жизни.

Первый год был достаточно тяжелым — я не знал язык, семья продолжала жить в Испании, но мне повезло с одноклубниками в раздевалке. Тут я действительно нашел отличных товарищей по команде, которые сделали процесс адаптации достаточно гладким для меня.

В особенности — Дрис Мертенс. Я проводили вместе почти каждый день, и именно он стал тем, кто познакомил меня со здешней культурой. С ним я быстро выучил итальянский и окончательно адаптировался.

Неаполь расположен на юге Европы, примерно, как и Севилья. Это два очень похожих друг на друга города. Люди и там, и там дарят вам схожее душевное тепло, чтобы вы чувствовали себя как дома. Тут ты проникаешься духом футбола и атмосферой стадиона, который когда-то выдел матчи Диего Армандо Марадоны.

Это что-то уникальное, так как с утра ты можешь услышать, как люди поют фанатские речевки на другом конце города. Кто был здесь — понимает, о чем я говорю.

Что касается моих футбольных ориентиров, то для меня идолом всегда был Хави. Я до сих пор помню, как он контролировал все происходящее на поле и обводил защиту соперников одним лишь пасом. Пытался научиться у него тому же, но это очень сложно. Не думаю, что в мире найдется еще один такой человек с таким же видением игры.

Сейчас же, нам предстоит встреча против его Барселоны. Команда топ-уровня, в каком бы состоянии она не находилась. Однако, наша задача пройти как можно дальше в Лиге Европы в этом году, поэтому к подобным вызовам мы должны быть готовы.

У Наполи сейчас собралась очень хорошая команда, поэтому мы будем способны дать бой любому сопернику. Барса укрепилась за время зимнего трансферного окна, так что нам придется сохранять концентрацию до финального свистка в обоих матчах.

Так или иначе, Наполи будет делать все, чтобы баланс двух встреч в итоге оказался на нашей стороне", — подытожил испанец.

Напомним, что матч Барселона — Наполи состоится 17 февраля, начало в 19:45 по киевскому времени.