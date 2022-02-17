Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка 1/16 финала Лиги Европы.

В рамках самого громкого и первого матча 1/16 финала Лиги Европы Барселона на своем поле примет Наполи. Согласитесь, эта вывеска больше подходит для плей-офф Лиги чемпионов, а сейчас это всего лишь Лига Европы. Тем не менее, обе команды нацелены на еврокубковый трофей.

Барселона — Наполи

Четверг, 17 февраля, 19:45. Камп Ноу (Барселона). Главный арбитр матча — Иштван Ковач (Румыния). Трансляция игры на Megogo.

Предстоящий матч станет первой игрой для Барселоны в Лиге Европы, которая впервые за 17 лет не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место в группе Е после Баварии и Бенфики, опередив лишь киевское Динамо.

Все согласятся, что Барселона тут не в своей тарелке — особенно если смотреть на статус клуба, однако по сути, это их единственный реальный шанс, что-то выиграть в нынешнем сезоне. Подопечные Хави уже вылетели из Кубка Испании, в то время как в испанской Ла Лиге Барселона отстает от лидирующего мадридского Реала на 15 очков. В последней игре чемпионата Барселона также не проявила инициативу, расписав мировую с Эспаньолом (2:2), забив спасительный гол на шестой компенсированной минуте.

В последний раз Барселона опустилась в тогда еще Кубок УЕФА в сезоне-2003/04 — тогда каталонский клуб дошел до четвертьфинала турнира, где уступил шотландскому Селтику по итогам двух матчей со счетом 0:1.

Наполи в свою очередь является рекордсменом по выходам в плей-офф Лиги Европы — девять раз — столько же, как и у Аякса и Олимпиакоса. Тем не менее, "неаполитанцы" пять раз вылетали на стадии 1/8 финала. Из того что вспомнить, можно лишь полуфинал в сезоне-2014/15 — и это особенно приятный полуфинал для украинских болельщиков — тогда итальянцы уступили Днепру, который в итоге уступил в финале Севилье (2:3).

Наполи начал свои еврокубковые выступления в этом сезоне с Лиги Европы, заняв второе место в группе С. "Неаполитанцы" набрали 10 очков в шести матчах против Спартака, Лестера и Легии.

В чемпионате Италии у команды Лучано Спаллетти дела идут хорошо и она проводит качественный сезон. В настоящее время Наполи занимает третье место в турнирной таблице Серии А, отставая от Милана на два очка, а между ними Интер, который имеет на один балл больше, но сыграл на одну игру меньше. В последнем матче "неаполитанцы" провели боевой матч против Интера, с которым была расписана ничья — 1:1. Таким образом, титульная гонка продолжается и вся борьба еще впереди.

Что касается кадровой ситуации, то у Барселоны лазарет довольно большой — из-за травм игру пропустят сразу четыре защитника — Клеман Ленле, Бальде, Самуэль Умтити и Рональд Араухо, а также полузащитник Серхи Роберто и нападающие Анссумане Фати и Мемфис Депай. Помимо этого защитник Даниэль Алвес пропустит игру, так как он не входит в заявку каталонского клуба на еврокубки. В составе итальянского клуба также есть пара проблем — защитник Аксель Туанзебе не заявлен на еврокубки, а два хавбека Маттео Политано и Ирвинг Лосано под серьезным вопросом из-за недавно полученных мышечных травм.

Если говорить о личных встречах, то Барселона и Наполи провели между собой всего лишь пять поединков, из которых три остались за каталонским клубом, а еще одна за итальянским. По статистике забитых и попущенных мячей серьезное преимущество — 10:4 в пользу "блаугранас".

Не сыграют: Ленгле, Бальде, Умтити, Араухо, Роберто, Фати, Депай, Алвес — Туанзебе.

Под вопросом: ... — Политано и Лосано.

Интересные факты:

- в семи последних матчах Наполи в Лиге Европы было забито более 2,5 голов

- Барселона выиграла последние три домашние матча против Наполи во всех турнирах

- Наполи забил как минимум два мяча в последних шести из семи матчей в Лиге Европы

- Барселона забила как минимум два мяча в последних трех домашних матчах против Наполи во всех турнирах