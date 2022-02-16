Лига Европы

Футболист заболел прямо накануне матча.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле не поможет команде в матче 1/16 финала Лиги Европы против Порту.

Накануне вылета у футболиста поднялась температура и он пропустил тренировку "орлов" в Риме.

Руководство совместно с тренерским штабом приняли решение не рисковать ухудшением его состояния и не вести с собой в Португалию.

Иммобиле не единственный отсутствующий игрок. Мануэль Лаццари выбыл из строя на несколько недель из-за разрыва мышцы бедра, а защитник Франческо Ачерби еще не тренируется в общей группе.

Матч Порту — Лацио состоится 17 февраля на Драгау. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени.

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