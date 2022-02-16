Лига Европы

Футболист предвкушает встречу с Серхио.

Полузащитник Наполи Фабиан Руис прокомментировал предстоящую игру против Барселоны в Лиге Европы, выделив хавбека "сине-гранатовых" Серхио Бускетса.

"Никогда не стану критиковать Серхио Бускетса. Считаю, что Бускетс — один из лучших полузащитников мира. Он многое показывает на поле. Сыграть с ним в полузащите – это удовольствие.

Этот парень усеет делать сложные вещи на поле, и они даются ему очень просто", — сказал Руис накануне поединка.

Напомним, матч Барселона — Наполи состоится 17 февраля на Камп Ноу. Начнется игра в 19:45 по киевскому времени.

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