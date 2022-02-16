Футболист предвкушает встречу с Серхио.
Фабиан Руис. getty images
16 февраля 2022, 22:23
Полузащитник Наполи Фабиан Руис прокомментировал предстоящую игру против Барселоны в Лиге Европы, выделив хавбека "сине-гранатовых" Серхио Бускетса.
"Никогда не стану критиковать Серхио Бускетса. Считаю, что Бускетс — один из лучших полузащитников мира. Он многое показывает на поле. Сыграть с ним в полузащите – это удовольствие.
Этот парень усеет делать сложные вещи на поле, и они даются ему очень просто", — сказал Руис накануне поединка.
Напомним, матч Барселона — Наполи состоится 17 февраля на Камп Ноу. Начнется игра в 19:45 по киевскому времени.
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