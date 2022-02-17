Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют бергамаская Аталанта и пирейский Олимпиакос.

Бергамаская Аталанта в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА на своем поле будет принимать греческий Олимпиакос.

Джан Пьеро Гасперини, после поражения от туринского Ювентуса (1:1), решил использовать с первых минут Мехле на правом фланге, в то время как Пессина отправился в центр поля, а Пеццелья занял левую бровку. Под нападающим Муриэлем расположатся Пашалич и Руслан Малиновский.

Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Мехле, Де Роон, Пессина, Пеццелья — Малиновский, Пашалич — Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Копмейнерс, Бога, Фройлер, Михэйлэ, Хатебур, Скальвини Дзаппакоста.



Олимпиакос: Вацлик — Папастатопулос, Манолас, Сиссе — Лала, М’Вила, А. Камара, Рябчук — Масурас, Соареш, Оньекуру.

Запасные: Цолакис, М. Камара, Бухалакис, Кюнд-Малонг, Лопеш, Эль-Араби, Врусай, Фадига, Ба, Вальбуэна, Пападопулос, Кицос.



Матч Аталанта — Олимпиакос начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.