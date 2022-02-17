Лига Европы

"Бетикос" трижды поразили ворота соперника еще в первом тайме.

Бетис в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы отправился в гости к Зениту и добился победы со счетом 3:2.

Подопечные Мануэля Пеллегрини смогли довольно быстро получить преимущество в два мяча, но Зенит буквально за пять минут восстановил паритет.

Гол Гуардадо под занавес первого тайма позволил Бетису совершить хороший задел перед ответной игрой.

Зенит — Бетис 2:3

Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 — Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41

Зенит: Кержаков — Караваев (Мостовой, 46), Ракицкий (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос — Клаудиньо (Юри Алберто, 65), Кузяев, Барриос, Вендел — Малком, Дзюба (Сергеев, 73).

Бетис: Руй Силва — Сабали, Песселья, Гонсалес, Морено — Гуардадо, Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Родригес, Хуанми (Тельо, 58) — Виллиан Жозе (Иглесиас, 79), Руибаль (Бельерин, 86).

Предупреждения: Ракицкий, Барриос — Тельо