Лига Европы

Сказка тирасполькой команды в еврокубках продолжается.

В рамках первого матча 1/16 финала тираспольский Шериф дома добыл уверенную победу над португальской Брагой (2:0).

На 43 минуте арбитр матча Дани Маккели поставил пенальти в ворота гостей. К мячу подошел Себастьен Тилль и уверенно переиграл Матеуша — 1:0.

Второй мяч команда из Тирасполя забила на 83 минуте. Адама Траоре воспользовался вопиющей ошибкой в обороне Браги и пробил точно в угол ворот — 2:0.

Шериф — Брага 2:0

Голы: Тилль, 43, Траоре, 83

Шериф: Атанасиадис, Эвангелу, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль, Николов (Киабу, 89), Яхшибоев (Белоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасит, 78).

Брага: Матеуш, Ян Коуто, Оливейра, Тормена, Бруну Родригеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Эль-Мусрати, Медейруш (Фернандеш, 79; Фале, 86), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Абель Руис, 64), Родригу Гомеш (Моура, 64).

Предупреждение: Петро.