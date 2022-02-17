Сказка тирасполькой команды в еврокубках продолжается.
Шериф - Брага, ФОТО ФК Брага
17 февраля 2022, 21:44
В рамках первого матча 1/16 финала тираспольский Шериф дома добыл уверенную победу над португальской Брагой (2:0).
На 43 минуте арбитр матча Дани Маккели поставил пенальти в ворота гостей. К мячу подошел Себастьен Тилль и уверенно переиграл Матеуша — 1:0.
Второй мяч команда из Тирасполя забила на 83 минуте. Адама Траоре воспользовался вопиющей ошибкой в обороне Браги и пробил точно в угол ворот — 2:0.
Шериф — Брага 2:0
Голы: Тилль, 43, Траоре, 83
Шериф: Атанасиадис, Эвангелу, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль, Николов (Киабу, 89), Яхшибоев (Белоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасит, 78).
Брага: Матеуш, Ян Коуто, Оливейра, Тормена, Бруну Родригеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Эль-Мусрати, Медейруш (Фернандеш, 79; Фале, 86), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Абель Руис, 64), Родригу Гомеш (Моура, 64).
Предупреждение: Петро.