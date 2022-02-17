Лига Европы
17 февраля 2022, 21:47
Барселона расписала мировую с Наполи
Каталонский клуб почти весь матч провел в прессинге на чужой половине поля, однако все равно был вынужден отыгрываться по ходу второго тайма.
Барселона — Наполи, Getty Images
17 февраля 2022, 21:47
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Барселона — Наполи 1:1
Голы: Торрес, 59 (пен.) – Зьелински, 29
Барселона: тер Штеген — Мингеса, Пике, Гарсия, Альба — Гонсалес (Гави, 65), Ф. де Йонг (Бускетс, 65), Педри — Траоре (Дембеле, 65), Обамеянг (Л. де Йонг, 86), Ферран.
Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус — Руис, Ангисса (Малькюи, 84) — Эльмас (Руи, 84), Зьелински (Демме, 80), Инсинье (Унас, 71) — Осимхен (Мертенс, 80).
Предупреждения: Ангисса, Руис, Мерет.