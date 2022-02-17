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Фенербахче - Славия П, getty images
17 февраля 2022, 23:31
Славия Прага с Тарасом Качарабой в составе в рамках матча 1/16 финала Лиги конференций отправилась в гости к Фенербахче и добилась победы со счетом 3:2.
Траоре забил первый гол под занавес первого тайма, Пелкас восстановил паритет в начале второго тайма, но затем Славия П отметилась двумя голами и удержала победу.
Обзор матча:
Фенербахче — Славия Прага 2:3
Голы: Пелкас, 58, Кадиолу, 83 — Траоре, 45, Дорли, 62, Лингр, 64
Источник: MEGOGO