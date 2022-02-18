Лига Европы

Украинский наставник Шерифа прокомментировал победу своей команды в первом матче плей-офф Лиги Европы.

Тираспольский Шериф продолжает удивлять всю футбольную Европу, обыграв в первом матче 1/16 финала Лиги Европы португальскую Брагу (2:0).

Главный тренер молдавской команды Юрий Вернидуб прокомментировал исход поединка, в котором его подопечным удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

"Поздравляю все болельщиков с победой, однако еще ничего не решеной — впереди нас ждет ответный матч. Большой респект нашей обороне, я перед матчем очень переживал. Благодарен всем футболистам.

Мы отзеркалили игру Браги, ведь у них чемпионат в самом разгаре, они более сыграны. Задача была сыграть от обороны.

У нас были предложения по Траоре и Дуланто. Рад, что парни остались в команде — они нам еще помогут. В целом, я доволен победой", — сказал украинский специалист в послематчевом интервью.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шериф — Брага.