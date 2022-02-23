Лига Европы

Главный тренер Наполи рассказал о матче против Барселоны.

Лучано Спаллетти считает, что его команда вполне способна пройти Барселону.

"Ничья в первом матче на выезде — это всегда хорошо, – сказал главный тренер Наполи на предматчевой пресс-конференции. – Наша команда всегда отличалась правильным менталитетом и сильной волей. К тому же нас будут поддерживать наши болельщики и дух Диего Марадоны".

"Пусть даже сейчас в нашей команде нет самого Диего Марадоны, но есть достаточно игроков, из которых можно сформировать команду, способную обыграть кого угодно".

Ответный матч 1/16 Лиги Европы Наполи — Барселона состоится в четверг, 24 февраля, в 22:00 по киевскому времени.